Eishockey im August – «Als würden wir im Sommer die Berge beschneien» Draussen ist gerade Hochsommer, da wird drinnen bereits wieder Eis gemacht. Das frass schon Unmengen Strom, bevor der nun knapper wird. Ergibt das noch Sinn? Kathrin Holzer

In Huttwil wird jeweils schon im Juli Eis gemacht – ein hoher Energieverbrauch inklusive. Archivfoto: Marcel Bieri

30 Grad Celsius sind es an diesem Mittag wieder in Schoren, Langenthal. Im Verlauf des Nachmittags wird das Thermometer weiter ansteigen. Und ebenso am darauffolgenden Tag und am darauffolgenden. Die Schweiz schwitzt. Bäche trocknen aus. Waldbrandgefahr überall. Die Menschen sind zum Sparen aufgerufen: beim Wasser, beim Energieverbrauch. Denn es ist nicht nur die Hitze. Da ist auch noch der Krieg. Und der drohende Engpass bei der Energieversorgung, der immer wahrscheinlicher wird.