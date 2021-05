Coronavirus im Kanton Bern +++ 195 Neuinfektionen +++ 9 positive Fälle bei Massentests in Berner Schulen +++ Impftermine für Lehrpersonen ausgebucht

In den letzten 24 Stunden wurden im Kanton Bern 195 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Massentests in den Berner Schulen ergaben in der ersten Woche neun positive Fälle. Die rund 11'000 Impftermine für Berner Lehrpersonen sind ausgebucht. Alle News im Ticker.