Opposition in Russland – Als wollten sie sagen: Jetzt erst recht Die Repressionen der russischen Sicherheitsbehörden gehen in die nächste Runde – die Protestaktionen der Anhänger von Alexei Nawalny jedoch auch. Silke Bigalke

Es kamen weit mehr Menschen als erwartet: Polizisten drängen die Demonstrierenden in St. Petersburg zurück (23. Januar 2021). Foto: Dmitri Lovetsky (Keystone)

Die Polizisten schlagen so heftig von aussen gegen die Tür, dass die Wand bebt. Man sieht das auf dem kurzen Video, ein Schlüssel fällt durch die Erschütterung vom Haken. «Machen Sie die Tür nicht kaputt», hört man Julia Nawalnaja ruhig sagen, die sei verriegelt. Ihre Anwältin komme in 15 Minuten. Doch so lange wollen die Beamten offenbar nicht warten.

Am Mittwoch hat der russische Sicherheitsapparat die nächste Runde gegen Alexei Nawalnys Team eingeläutet, hat die Büroräume von dessen Antikorruptionsfonds durchsucht, wie schon oft. Polizisten haben mehrere Vertraute Nawalnys festgenommen, darunter seinen Bruder Oleg. Verstösse gegen die Corona-Regeln sollen dieses Mal der Grund sein.