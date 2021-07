Olympia-Bronze für Oberaargau – Als Wangen an der Aare eine Kraftsport-Hochburg war Morgen beginnen die Olympischen Sommerspielen in Tokio. Bisher holte erst Arthur Reinmann Edelmetall in den Oberaargau – 1924 in Paris. Jürg Rettenmund

Siegerbild vom Gewichtheben im Federgewicht im offiziellen Bericht der Olympischen Sommerspiele 1924 in Paris: Links der Sieger Pierino Gabetti, in der Mitte der Zweitklassierte Andreas Stadler und rechts Arthur Reinmann bei seiner Bestleitung im Drücken mit 80 Kilo. Bild: LA 84 Foundation

Montag, 21. Juni 1924 in der Winter-Radrennbahn an der Rue Nélaton in Paris: Arthur Reinmann greift die 80 Kilogramm schwere Hantel mit beiden Händen, hebt sie sich aufs Schlüsselbein und drückt sie dann ohne Beineinsatz in die Hochstrecke. Das schaffte ausser ihm an diesen Olympischen Spielen im Federgewicht (bis 60 Kilo Körpergewicht) nur der Türke M.-N. Djemal. An 82,5 Kilo im letzten von drei Versuchen scheiterten beide.

Doch weil der Türke sich in den ersten Disziplinen, dem einarmigen Reissen und dem einarmigen Stossen mit Wechsel in die andere Hand, nur unter «ferner liefen» klassiert hatte, konnte er seinem Schweizer Konkurrenten nicht gefährlich werden. Dieser hingegen stiess damit nach den drei nachmittäglichen Disziplinen auf den zweiten Zwischenrang vor.