Sie sorgen für Bild, Licht und Ton am Lauberhornrennen – Als wären sie gar nicht da … Die Seeländer Walther AG sorgt dafür, dass das Publikum vor Ort und in der Welt draussen mit Bildern und Kommentaren bedient werden kann. Bruno Petroni

Die Geschäftsführer und Geschwister Manuela Kündig und Markus Walther in der Schaltzentrale des Zielhauses in Innerwengen. Gemeinsam mit 16 Mitarbeitern bestreiten sie zum 15. Mal die Lauberhornwoche. Foto: Bruno Petroni

«Wir arbeiten derart autonom und unauffällig, dass uns das Lauberhorn-OK auch schon angerufen und gefragt hat, ob wir überhaupt da seien»: Markus Walther als verantwortlicher Koordinator des gleichnamigen Licht- und Tontechnikunternehmens zieht schon zum 15. Mal die Fäden der Licht- und Beschallungstechnik am Lauberhornrennen. Nicht weniger als 110 Paletten an Material hat die Firma mit drei Lastenzügen ins Lauterbrunnental transportiert. «Das sind Covid-bedingt 40 Paletten weniger als sonst.» Da das Hospitality-Zelt am Canadian Corner in diesem Jahr nicht errichtet worden ist, braucht es dort auch die LED-TV-Wand nicht, was den Aufwand entsprechend kleiner macht.