BSV bezwingt GC Amicitia – Als wäre er nie weg gewesen Der BSV Bern holt die ersten Punkte im Jahr 2021 – mit einem starken Rückkehrer. Simon Getzmann überzeugte bei seinem Comeback. Reto Pfister

Simon Getzmann freut sich über einen seiner fünf Treffer gegen GC Amicitia. Foto: Manuel Zingg

Er liess seinen Emotionen freien Lauf, weinte vor Freude. Simon Getzmann hatte vier Monate nach seiner zweiten schweren Knieverletzung wieder ein Spiel für den BSV Bern bestritten. Und er zeigte eine Leistung, als wäre er nie lange vom Feld weg gewesen. Der Linkshänder brachte alle fünf Abschlussversuche im Tor unter. Zwei aus dem Spiel heraus, drei von der Siebenmeterlinie. Als Matthias Gerlich einen Strafwurf verworfen hatte, trat fortan Getzmann an. Er nahm seine frühere Rolle als Spezialist für diese Situation ein, als sei dies selbstverständlich.

Und sein Debüt verlief auch für das Team erfolgreich. Die Berner besiegten GC Amicitia Zürich 27:25 und holten die ersten Punkte im Jahr 2021. Dies ohne Cheftrainer Aleksandar Stevic, der wegen einer Corona-Infektion in häuslicher Isolation weilt. Assistent David Staudenmann und Sportchef Guido Frei betreuten die Mannschaft.

15 Monate kamen hoch

In den Minuten nach dem Spiel gingen Getzmann die vergangenen 15 Monate nochmals durch den Kopf. Am 17. Januar 2020 hatte er sich einen Knorpelschaden im rechten Knie zugezogen. Zu Beginn der Saison war er wieder im Einsatz, kam allerdings nie an sein normales Leistungsvermögen heran. Am 14. November 2020 erlitt er im Heimspiel gegen St.Otmar St.Gallen einen Innenbandriss im linken Knie. «Die Reha, die Zeit an Krücken, die Monate, in denen ich mich körperlich wieder in Form bringen musste, all dies kam nach der Partie wieder hoch», beschrieb er, was in den Minuten nach dem Spiel mit ihm passierte.«

Und das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben», sagte er. «Wir haben nicht nur gegen GC, sondern auch gegen uns und den Negativlauf gespielt.» Und diese Klippe überwunden und das Spiel gewonnen. Nach zuvor sechs Niederlagen in Folge.

Cup wird weitergeführt

Am Donnerstag gab der Verband zudem bekannt, dass der Schweizer Cup definitiv fortgesetzt wird. Der BSV tritt somit am 1. April auswärts zum Viertelfinal beim NLB-Vertreter Wädenswil/Horgen an.