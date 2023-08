Als TV-Experte – Ex-YB-Stürmer Guillaume Hoarau ist zurück in der Schweiz Der Berner Publikumsliebling kommentiert künftig die Spiele der Champions League im französischsprachigen Blue TV.

Immer wieder ein gerne gesehener Gast in Bern: Guillaume Hoarau an der YB-Meisterfeier 2023 im Wankdorf. Foto: Susanne Keller

Der ehemalige YB- und Sion-Stürmer Guillaume Hoarau ist in die Schweiz zurückgekehrt. Nun kommentiert der 39-Jährige im französischsprachigen Blue TV die Fussball Champions League 2023.

Das Insulanerleben sei nichts mehr für ihn gewesen, sagte Hoarau, der zuletzt ein Jahr lang auf seiner französischen Geburtsinsel La Réunion gelebt und dort eine Fussballakademie gegründet hatte, gegenüber «Blick online», das zuerst darüber berichtete. «Ich fühle mich in der Schweiz mittlerweile wohler», sagte Hoarau weiter.

Hoarau will nun zwischen den Blue Studios, Paris, wo sein Sohn lebt und Zürich, wo seine Freundin, das Model Manuela Frey lebt, pendeln. Neben dem Comeback in der Schweiz will der ehemalige französische Nationalstürmer auch dasjenige auf der Bühne wagen: Hoarau ist begnadeter Musiker und will, wie er gegenüber «Blick online» sagte, mit seinen «Copains» im September im Berner Wankdorf-Stadion auftreten.

Hoarau prägte als Stürmer in der Super League von 2014 bis 2022 den Schweizer Fussball. Zuvor lief er unter anderem von 2008 bis 2013 für die erste Mannschaft von Paris St. Germain auf.

SDA/mb

