Thun vor 50 Jahren – Als Thun die Abfallgebühr einführte Die Abgabe zur Finanzierung der Kehrichtentsorgung wurde pro Wohnung erhoben. Mit dem neuen Reglement verschwand auch der Ochsnerkübel aus Thuns Strassen. Manuel Berger

Kehrichtabfuhr in der Thuner Innenstadt, 1966. Foto: PD / Stadtarchiv Thun

Die Kehrichtwagen, System Ochsner, leerten die bereitgestellten Blecheimer und kippten den Abfall auf die Deponie Schluckhals in Spiezwiler. So anders die Abfallentsorgung in Thun vor 50 Jahren noch aussah, so sehr befand sie sich im Umbruch. Denn die gebührenfreie Abfallentsorgung und mit ihr der metallene Ochsnerkübel gehörten nach 1972 der Vergangenheit an. Im Dezember beschloss die Stadt, für die Kehricht- und Sperrgutabfuhr, die jährliche Kosten in der Höhe von 1,2 Millionen Franken verursachte, per 1. Januar 1973 eine kostendeckende Gebühr einzuführen.