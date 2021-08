Einsiedler aus Sundlauenen – Als Sitting Bulls Freund vom Thunersee starb Vor 100 Jahren starb mit Fritz Schenk eine Berner Persönlichkeit, die im Dienst der amerikanischen Regierung einst freundschaftlichen Kontakt mit dem berühmten Indianerhäuptling hatte. Hans Heimann

Nach seiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten von Amerika wohnte Fritz Schenk in einer einfachen Blockhütte in Sundlauenen, wo er heute vor 100 Jahren verstarb. Foto: PD/«Die Berner Woche»

Er erlebte aufregende Zeiten in Amerika, lernte Sitting Bull kennen, verwaltete die Armeemagazine in Göschenen und lebte schliesslich zurückgezogen am Thunersee. Fritz Schenk hatte ein bewegtes Leben. Doch der Reihe nach.

Fritz Schenk wurde 1851 im Pfarrhaus zu Schüpfen als dritter Sohn des Pfarrers und späteren Bundesrats Johann Karl Emmanuel Schenk geboren. Mit der Berufung des Vaters in den bernischen Regierungsrat zog die Familie vier Jahre darauf in die Bundesstadt. Fritz absolvierte die Real- und Handelsabteilung der Berner Kantonsschule mit einem Unterbruch von zwei Jahren, die er in einem Erziehungsinstitut in Holland verbrachte.