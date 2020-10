Lesung im Schloss Spiez – Als sässe Dürrenmatt selbst am Tisch Uwe Schönbeck ergänzt auf eindrucksvolle Art mit Texten Dürrenmatts die Ausstellung «Dürrenmatt als Zeichner und Maler». Peter Wenger

Durch Schauspieler Uwe Steinbeck wird die Ausstellung über den Zeichner und Maler in der Schlosskirche Spiez um eine literarische Komponente reicher. Foto: Peter Wenger

Es ist kühl, sanftes Licht widerspiegelt sich auf dem steinernen Boden. Eine mystische Stille beherrscht den Raum. An die drei Dutzend Besucher haben am Sonntagnachmittag in der Schlosskirche Spiez Platz genommen. Gespannt warten sie auf Uwe Schönbecks Lesung aus Dürrenmatts Werk. Viele der Gäste sind fasziniert vom literarischen Schaffen des Dichters Dürrenmatt. Sie haben die Gelegenheit genutzt, in der Ausstellung «Dürrenmatt als Zeichner und Maler» im Schloss Spiez seine Darstellungskraft als gestaltenden Künstler kennenzulernen.