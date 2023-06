Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Plagiator Schneider ist auch in Bundes­gremien unerwünscht Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Sitzt in zahlreichen Kommissionen – doch all die Posten könnte er verlieren: Henrique Schneider ist als Plagiator aufgeflogen. Foto: PD

Weil er als serienmässiger Plagiator aufgeflogen ist, wird Henrique Schneider nun doch nicht Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Das gab der Verband am 9. Juni bekannt. In der Medienmitteilung hiess es, Präsident Fabio Regazzi stehe zwischen 15 und 17 Uhr für Fragen zur Verfügung. Dumm nur, dass die Mitteilung erst um 16.54 Uhr versandt wurde – es blieben also nur sechs Minuten für dringende Fragen.