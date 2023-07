Autor von «Der Nachtzug nach Lissabon» ist tot – Als Pascal Mercier feierte Peter Bieri einen Welterfolg Mit seinem «Nachtzug nach Lissabon» wurde der Berner zum Autor für die Ewigkeit. Er starb 79-jährig in Berlin. Michael Feller

Peter Bieri, Autor, vor dem Kino Bubenberg an der Premiere zu Nachtzug nach Lissabon. Foto: Beat Mathys

Der Schweizer Schriftsteller Peter Bieri, der unter seinem Alias Pascal Mercier bekannt wurde, ist tot. Das teilte der Hanser Verlag am Dienstag mit. Der 79-Jährige ist für seinen Roman «Nachtzug nach Lissabon» bekannt, der 2004 erschien. Er starb nach Angaben einer Sprecherin am 27. Juni in Berlin, wo er zuletzt wohnte.

Sein letzter Roman «Gewicht der Worte» erschien 2020. «Wir verlieren einen grossen Denker und Romancier», teilte Verleger Jo Lendle mit. «Peter Bieri hat in eigenem Namen und unter seinem nom de plume ein Leben lang gezeigt, wie sich Gedanken und Geschichten gegenseitig beflügeln: Der Philosoph hat vom Erzähler gelernt – und umgekehrt bringen seine Romane die grossen Menschheitsfragen zum Leben. Seine Bücher bleiben. Wir sind ihm dankbar dafür.» (SDA/mfe)

