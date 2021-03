St. Gallen - YB 2:2 – Als ob jemand ein Feuerzeug an einen Benzinkanister hielte Spielen St. Galler und Berner gegeneinander, ist Spektakel garantiert. Auch dieses Mal sind die Gemüter erhitzt. Und YB muss sich zum vierten Mal in Folge mit einem Remis begnügen. Marco Oppliger

Sicherheitsabstand? Nie gehört. Ostschweizer und Berner geraten aneinander. Die Szene ist sinnbildlich für die umkämpfte zweite Halbzeit. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Und dann ist da plötzlich Zunder drin. Auf der Tribüne brüllen sich einige St. Galler Betreuer die Seele aus dem Leib, auf dem Feld wollen sich die Spieler an die Gurgel. Eine knappe Stunde ist die Partie zwischen St. Gallen und YB alt, und eben hat ihr Felix Mambimbi einen neuen Dreh verpasst.

In der 57. Minute fällt der YB-Stürmer nach einem Zweikampf mit Leonidas Stergiou im Strafraum. Schiedsrichter Urs Schnyder zeigt sofort auf den Penaltypunkt, worauf die St. Galler heftig protestieren. Doch der Entscheid ist korrekt, wenn auch hart. Stergiou trifft Mambimbi an den Füssen.

Sind die Gemüter bereits jetzt erhitzt, werden sie wenigen Sekunden später überhitzt sein. Weil Schnyder den Penalty wiederholen lässt, nachdem Jean-Pierre Nsame mit seinem ersten Versuch an Lawrence Ati Zigi scheiterte. Doch der FCSG-Goalie hat sich zu früh bewegt – und sorgt damit für ein Déjà-vu bei allen Beteiligten. Am 23. Februar 2020 konnte Guillaume Hoarau nach einem umkämpften Spitzenkampf in der 99. Minute ebenfalls zweimal zum Penalty antreten, weil sich Zigi zu früh von der Linie gelöst hatte. Hoarau traf damals zum 3:3. Nsame trifft nun zum 1:1.

Letztlich endet die Partie – nach einem Penaltytreffer von St. Gallens Victor Ruiz und dem erneuten Ausgleich durch Meschack Elia – leistungsgerecht 2:2.

Seoanes Botschaft Richtung Zeidler

Spielt St. Gallen gegen YB, dann gehen die Wogen meistens hoch. Das mag an der umkämpften letzten Saison liegen, als die Ostschweizer die Young Boys bis fast am Schluss herausfordern konnten. Oder am Umstand, dass mit Silvan Hefti im vergangenen Sommer der damalige FCSG-Captain Richtung Bern wechselte. Vor der Partie am Sonntag übrigens ist zu hören, sein Nachfolger Jordi Quintilla werde es ihm gleichtun. Nur: YB dürfte den Spanier kaum verpflichten, dafür ist das Angebot an zentralen Mittelfeldspielern zu üppig.

Es sagt viel über das Geschehen aus, wenn der ansonsten so ruhige Gerardo Seoane eine halbe Stunde nach Spielschluss noch sichtlich aufgewühlt ist. Der YB-Coach erwähnt die Partie vom 23. Februar und den Penalty von damals. «Alles korrekt», lautet sein Fazit, Selbiges gelte für die Schiedsrichterentscheidungen an diesem Sonntag. Wer will, kann diese Aussage als klare Botschaft an den St. Galler Trainer Peter Zeidler verstehen, der zuweilen nach Niederlagen mit den Spielleitern hart ins Gericht geht. Der Deutsche jedenfalls bleibt anschliessend ruhig.

Natürlich: Die Partie bietet beste Unterhaltung, gerade in der zweiten Halbzeit schenken sich die beiden Teams nichts. Aber damit können die Young Boys an ihrem 123. Geburtstag nur bedingt zufrieden sein. Weil sie in den ersten 45 Minuten enttäuschen, offensiv praktisch inexistent sind. Einzige Ausnahme: das aberkannte Tor von Nsame – der Stürmer stand wohl um Zentimeter im Offside. Ansonsten ist YB primär mit Abwehrarbeit beschäftigt, die 1:0-Führung St. Gallens – Elie Youan trifft nach schöner Vorarbeit von Ruiz – ist hoch verdient. «In der ersten Halbzeit hatten wir zu wenig Offensivdrang, das ärgert mich. Aber danach haben wir ein anderes Gesicht gezeigt», sagt Seoane.

Tatsächlich erhöht YB den Druck nach der Pause merklich, sucht nun auch spielerische Lösungen. Und spätestens als Seoane Mambimbi und Nsame gegen Elia und Jordan Siebatcheu auswechselt, sorgen die Berner für viel Betrieb im St. Galler Strafraum. Ersterer trifft zum Ausgleich (82.), Letzterer vergibt in der Nachspielzeit aus allerbester Position den Nachschuss nach einem Kopfball von Marvin Spielmann.

Das Telegramm Infos einblenden St. Gallen - Young Boys 2:2 (1:0) Tore: 9. Youan 1:0. 62. Nsame (Penalty) 1:1. 74. Ruiz (Penalty) 2:1. 82. Elia 2:2. YB: Faivre; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Aebischer, Sierro, Ngamaleu; Mambimbi, Nsame. Einwechslungen: 68. Elia für Mambimbi. Siebatcheu für Nsame. 75. Spielmann für Fassnacht. 83. Rieder für Sierro. Lauper für Aebischer. Bemerkungen: YB ohne von Ballmoos, Camara, Garcia, Petignat (verletzt/rekonvaleszent), Martins, Maier (U-21), Sulejmani und Gaudino (nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 4. Fazliji. 29. Zesiger. 31. Nsame (4. Gelbe). 35. Ruiz. 63. Görtler. 63. Sierro. 67. Mambimbi. 86. Elia. 19. Tor von Nsame wegen Offside aberkannt.

YB ist die Leichtigkeit des Seins abhandengekommen

So also müssen sich die Young Boys zum vierten Mal in Folge mit nur einem Punkt begnügen. Etwas, das es für sie zum letzten Mal im Herbst 2016 gegeben hat. Nun mag sich das nicht auf die Tabelle auswirken, weil sich die Konkurrenz munter Punkte raubt, YB noch immer 17 Längen vor dem zweitklassierten Servette liegt.

Und doch lässt sich festhalten: Dem Meister ist die Leichtigkeit des Seins abhandengekommen. «In einer langen Saison gehört eine kleine Resultatkrise dazu», hält Seoane dem entgegen. Er verzichtete für einmal auf allzu viele Rotationen, stellte das Team im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Ajax nur auf vier Positionen um. Das zahlt sich insofern nicht aus, weil einige Akteure müde wirken.

Doch die Müdigkeit aufgrund der vielen englischen Wochen will Cédric Zesiger nicht als Ausrede gelten lassen. «In den letzten vier Spielen mussten wir immer einem Rückstand nachrennen. Das ist nicht einfach.» Deshalb gelte es nun, wieder einmal zu null zu spielen. «Denn vorne sind wir ja jeweils immer für ein Tor gut.»