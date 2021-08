Saisonstart im Handball – Als ob er nie weg gewesen wäre Nicolas Suter ist nach einem Jahr in Norwegen zurück bei Wacker Thun. Der Aargauer schliesst eine Lücke im Aufbau und will sich in der alten Heimat neu beweisen. Simon Scheidegger

Nicolas Suter will im Wacker-Trikot an die früheren Erfolge anschliessen. Foto: Patric Spahni

Bei Wacker Thun gibt es eine Tradition. Im ersten Training der Saison werden die neuen Spieler offiziell begrüsst und vorgestellt. Als Nicolas Suter Mitte Juli erstmals mit seinen neuen Teamkollegen in der Halle steht, fehlt dieses Ritual. Nicht, weil man es vergessen hätte oder sich nicht über die Anwesenheit des 26-Jährigen freuen würde. Im Gegenteil. Es fühlte sich einfach so an, als ob er gar nie weg gewesen wäre.

Suter erzählt die Episode mit einem Schmunzeln. Sie zeigt, wie der Aargauer in Thun geschätzt wird und welchen Stellenwert er sich in seinen drei Jahren in der Lachenhalle erarbeitet hat. Daran hat auch sein einjähriges Engagement bei Haslum HK nichts geändert, dem norwegischen Club, der im Osloer Vorort Bekkestua beheimatet ist. Viele Gesichter sind noch dieselben bei Wacker, und sowieso stand der Rückkehrer auch von Norwegen aus regelmässig in Kontakt mit Clubvertretern und Spielern. «Es war, wie wenn ich aus langen Ferien zurückkommen würde», sagt Suter.