Rösti kämpft um Fixplatz – Als Nächstes kommt Svindal dran Junioren-Abfahrtsweltmeister Lars Rösti setzt Ausrufezeichen. Im Weltcup trumpfte er im Training auf, im Europacup feierte er seine Siegpremiere. Peter Berger

Ende Dezember fuhr Lars Rösti in Bormio bislang zum letzten Mal auf einer Weltcupstrecke. Foto: Johann Groder, Keystone

Eine Woche vor Weihnachten überraschte Lars Rösti die Skiszene. Im Abfahrtstraining zur Weltcupabfahrt in Gröden fuhr er als bester Schweizer auf den 6. Platz. «Ich weiss eigentlich nicht genau, wie das passierte», meint der Oberländer mit einem Schmunzeln. «Aber alles, was ich mir bei der Pistenbesichtigung vorgenommen hatte, konnte ich umsetzen.» Im Rennen gelang das dann nicht. Rösti bewältigte die Saslong als 49. Nach dem guten Training sei er am Rennstart ziemlich nervös gewesen, erzählt der ansonsten äusserst ruhige Rösti. «Natürlich wäre es besser, wenn der perfekte Lauf in einem Rennen klappen würde, aber dieses Resultat gab mir dennoch Moral und zeigte, was möglich sein könnte.»