Der israelische Schriftsteller David Grossman sieht in der Eskalation der Gewalt zwischen jüdischen und arabischen Israelis so etwas wie den Beginn von Apartheidskonzepten.

Im Moment ist es ruhig, aber am Wochenanfang gab es in der Nähe Raketenbeschuss, im Radius von etwa einem Kilometer. Normalerweise ist Jerusalem nicht das Hauptziel der Angriffe der Hamas, vielleicht auch deshalb, weil sie befürchten, arabische Israelis zu treffen. Das Zentrum der Angriffe liegt derzeit im Süden, aber auch in Tel Aviv.

Könnte dies der Beginn eines neuen Krieges sein?

Es sieht leider so aus, als ob wir uns auf einen Krieg zubewegen, obwohl ich immer noch hoffe, dass er vermieden werden kann. Im Moment herrscht die Eskalation der Gewalt. Das Beunruhigendste ist seit Längerem, was zwischen Juden und Arabern innerhalb Israels geschieht. Es gibt viele Orte, an denen jüdische und arabische Israelis aneinandergeraten. Man bräuchte sehr viel Weisheit und sehr viel Reife, um dieses delikate Verhältnis zwischen Juden und Arabern innerhalb Israels in der Balance zu halten. Wir sehen jetzt, was geschehen und welche desaströsen Folgen es haben kann, wenn diese prekäre Balance verletzt wird. Wie leicht dann die elementaren, primitiven Bedürfnisse und Reflexe hochschiessen.