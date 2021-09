30 Jahre «Metallica» – Der Moment, als Metal salonfähig wurde Im September 1991 lief «Enter Sandman» auf MTV – das Album «Metallica» wurde zum Welterfolg. Heute zollt selbst Sir Elton John der Band Metallica Tribut. Mathias Möller

In Ehren ergraut: Sänger und Gitarrist James Hetfield und Gitarrist Kirk Hammett von Metallica, hier bei einem Auftritt in München 2019. Foto: Sven Hoppe (Keystone/dpa)

Vor dreissig Jahren geschah auf MTV Unglaubliches. Wenn Licht über den Bildschirm zuckte und ein gruselig verrunzelter Mann zu sehen war, kam es hart: Metallicas «Enter Sandman» lief. Unglaublich war das, weil das Stück ausserhalb der designierten Sendungen lief – nicht etwa bei der Metal-Show «Headbangers Ball», sondern ganz einfach so, am Nachmittag, am Abend, wahrscheinlich sogar am Morgen. Heavy Metal war mit Metallica im Mainstream angekommen. Verantwortlich dafür: die selbst betitelte Platte, die als «Black Album» in die Musikgeschichte einging.