Als Marc Rosset Gold gewann – «Es war wie beim Stierkampf, und das gefiel mir» Launischer Kauz, Filou, Lebemann – doch im Hitzesommer 1992 gelang dem Genfer der Coup seines Lebens: Als krasser Aussenseiter wurde er in Barcelona Olympiasieger. René Stauffer

Ein unfassbarer Moment: Marc Rosset fällt als Olympiasieger auf den Sand von Barcelona. Foto: Simon Bruty (Getty Images)

Die zweite Julihälfte 1992 bringt ein ausgedehntes Azorenhoch mit ruhigem Sommerwetter in die Westschweiz. Auch Marc Rosset geniesst die Zeit in vollen Zügen. Wie die «Neue Zürcher Zeitung» schreibt, verbringt der Westschweizer viel Zeit beim Wasserskifahren auf dem Genfersee und verkehrt regelmässig in den In-Bars. Was scheren ihn die bevorstehenden Olympischen Spiele in Barcelona?