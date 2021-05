Man hat schon länger nichts mehr gehört von Ihnen. Nun steht Ihr Lieblingsturnier Roland Garros an. Wie geht es Ihnen?

Es geht mir gut, merci. Obschon ich mich noch nicht für Turniere eingeschrieben habe. Ich trainiere, habe immer noch ein bisschen Probleme mit dem Rücken. Aber ich will nicht jammern. Alle haben eine schwierige Zeit hinter sich. Ich bin gesund, habe kein Covid gehabt, soviel ich weiss. Und ich habe meine erste Impfung hinter mir, die zweite folgt am 17. Juni. Die Mehrheit meiner Familie ist durchgeimpft, alle sind gesund. So gesehen geht es gut.