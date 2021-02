Frau Künzi, mit der Abstimmung am 7. März machen wir die Burka zu einem nationalen Thema, dabei ist sie ein Randphänomen. Was ist da los?

Ich denke, es geht im Grunde gar nicht um die Burka oder den Nikab, sondern um unsere Vorstellung vom Islam als gefährlich und rückständig. In meiner Erzählung habe ich nicht über den Islam geschrieben, sondern über die reisserischen Projektionen in dieses Wort. Die Burka ist eine Hülle, also eine ideale Projektionsfläche. Die politischen Diskussionen über sie haben viel mehr mit uns zu tun und unseren Ängsten als mit dem Islam.