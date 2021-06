Käferplagen in den 50er-Jahren – Als Maikäfer in Münsingen zu Mehl gemahlen wurden Die Insekten waren eine grosse Plage: Eine Fotoreportage zeigt, wie 1951 in einer Mühle in Münsingen Maikäfer zu Tierfutter verarbeitet wurden. René Wüthrich

Vor dem alten Bahnhof in Münsingen schütteln im Mai 1942 ein paar Buben kräftig das Bäumchen. Die Maikäfer fallen herab, und sie können die Käfer auflesen. Fotos: Eugen Thierstein (Burgerbibliothek Bern D61548 – 61576); Bildredaktion: René Wüthrich

Die Buben auf dem Foto sammelten die Maikäfer vermutlich nicht nur zum Spass. Damals galt eine Sammelpflicht und für ein paar Maikäfer bekamen sie ein paar Rappen. Das war bis Anfang der 50er-Jahre so Brauch, da die Behörden zu jener Zeit zur Bekämpfung der Maikäfer kein anderes Mittel kannten, als das eigenhändige Einsammeln des Schädlings, das sie zur Pflicht erklärt hatten. Im Jahr 1950 stoppte man das Ablesen der Käfer und wendete dann chemische Mittel an. Die Reportage zeigt, wie vermutlich ein letztes Mal in einer Mühle gesammelte Maikäfer verarbeitet worden sind. Die Bilder stammen aus dem Jahr 1951.