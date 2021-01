Von Verdingkindern und Armut – Als Kühe für die einzige Wärme sorgten Der gebürtige Oberländer Max Rubin hat einen Teil seiner Lebensgeschichte niedergeschrieben. Er wurde als Kind nach Gondiswil verdingt. Jürg Rettenmund

Von bitterer Armut im Gondiswil der 1950er-Jahre berichtet Max Rubin in seinen Lebenserinnerungen. Foto: Raphael Moser

Am schlimmsten waren für Max Rubin die Winter in Gondiswil, wobei ihm ein extrem kalter besonders in Erinnerung blieb. Sein Zimmer konnte nicht geheizt werden, der Wind blies durch die Ritzen. «Die Fenster waren dick vereist und das ganze Zimmer voller Raureif. Weil meine Atemluft zu Eiskristallen gefror, sahen die Spinnweben aus wie Perlenketten.»

Besonders schlimm war es, wenn er am Morgen in die klammen Hosen und die gefrorenen Gummistiefel schlüpfen musste. «Damit mir die Zehen nicht abfroren, rannte ich in den Stall, stellte mich in die noch dampfende Kuhscheisse oder hielt die Stiefel unter einen Strahl warmer Kuhpisse.»