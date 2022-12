Adelboden, Januar 1991. Nach den Winterferien sitzen wir brav wieder hinter unseren Pulten. Die Lehrerin will, dass wir Erstklässler eine Zeichnung anfertigen, wie wir «Wiehnachte» verbracht haben. Ich, Kind agnostischer Eltern, das erst seit kurzem in der Schweiz lebt, habe keine Ahnung, was dieses «Wiehnachte» sein soll.