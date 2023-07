Kunst von Büne Huber – «Als Kind habe ich Mutproben mit dem Gorilla gemacht» Büne Huber als Sänger kennen wir alle. Was er aber daneben als Maler auf die Leinwand bringt, gibt es derzeit im Naturhistorischen Museum Bern zu sehen. Helen Lagger

«Ein kaputter Typ», dachte Büne Huber einmal beim Anblick eines ausgestopften Vogels im Naturhistorischen Museum Bern. Foto: PD / Michael Schär

Büne Huber, Frontmann der Band Patent Ochsner, begrüsst die versammelte Presse im Naturhistorischen Museum Bern in seinem Signature Look: Er trägt einen Strohhut. Büne, wie ihn alle nennen, hat mit Liedern wie «Scharlachrot» (1991) oder «W.Nuss vo Bümpliz» (1995) Musikgeschichte geschrieben. Dass er auch als Maler ein begnadeter Storyteller ist, beweist er in seiner Einzelausstellung im Naturhistorischen Museum Bern. Bilder, Collagen, Zeichnungen und Liebesbriefe an seine Frau geben Einblick in sein kreatives Denken.