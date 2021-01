50 Jahre GGR – Als in Langnau vieles anders wurde Erst kam das Frauenstimmrecht, dann wurde das Parlament eingeführt. Vor einem halben Jahrhundert gab es in Langnau grosse Umwälzungen. Susanne Graf

Nicht auszumalen, wie gross der Andrang geworden wäre, wenn 2009 nicht im Parlament über eine Finanzspritze für die SCL Tigers abgestimmt worden wäre, sondern an einer Gemeindeversammlung. Foto: Hans Wüthrich

Sang und klanglos hätte man in Langnau das Jubiläum nicht verstreichen lassen wollen. Zumindest «im kleinen Rahmen» hätte letztes Jahr das 50-jährige Bestehen des Grossen Gemeinderates (GGR) gefeiert werden sollen, sagt Gemeindeschreiber Samuel Buri. Aber dann kam Corona. Festivitäten waren nicht möglich – und in der Öffentlichkeit ging unter, dass es 2020 genau ein halbes Jahrhundert her war, seit in Langnau keine Einwohnergemeindeversammlungen mehr stattfinden.

Emotionen in der Kirche

Vorher haben sich die Langnauer Stimmberechtigten jeweils in der reformierten Kirche versammelt. Dort haben sie etwa beschlossen, ein neues Sekundarschulhaus und ein Hallen- und Freibad zu bauen. Der heute 83-jährige Marcel Schneider hat nie vergessen, mit welcher Nonchalance der damalige Gemeindepräsident Kurt Liechti – notabene Mitglied der Bauern-, Gewerbe und Bürgerpartei (BGB) – sagte: «Nun müssen wir halt für ein paar Jahre die Steuern um zwei Zehntel erhöhen.» Die Versammlung sagte Ja.