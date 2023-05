Tourismus auf dem Bödeli – Als in Interlaken der Handel mit dem weissen Gold blühte Um 1900 und danach blühte in Interlaken und in den Kurorten des Berner Oberlands der Souvenirhandel mit Objekten aus geschnitztem Elfenbein und aus einheimischem Holz.

Miniaturen aus Elfenbein erfreuten sich besonders bei den britischen Gästen grosser Beliebtheit. Foto: PD

Das Tourismuseum in Unterseen zeigt in seiner neuen Wechselausstellung die Geschichte der Fachbetriebe, die Souvenirs aus Elfenbein und einheimischem Holz produzierten und verkauften. Diese Betriebe gehörten damals in Interlaken zum Ortsbild. Die Feriengäste, sie kamen damals vor allem aus Grossbritannien, Deutschland, Russland, den USA oder Frankreich, waren gute Kunden in diesen Läden und interessierten sich auch für die St. Galler Spitze.

«Spezialisierte Familienbetriebe vermochten die Wünsche der illustren und solventen Gästescharen zu erfüllen», schreibt das Tourismuseum in seiner Medienmitteilung. Diese liessen sich besonders spezielle, sperrige und wertvolle Stücke mit internationalen Frachtbriefen in die Heimat senden.

Elfenbein, das weisse Gold

In Interlaken und in den Kurorten des Berner Oberlands blühte der Souvenirhandel mit Objekten aus geschnitztem Elfenbein. Die zugewanderten Familien Merz und Haebler betrieben mehrere Fachgeschäfte in Interlaken, Wilderswil und dem engeren Berner Oberland. Die Familien wanderten von der europäischen Elfenbein-Hochburg im deutschen Odenwald ins Berner Oberland ein, um der Konkurrenz in ihrer Heimat zu entgehen.

Als kleines Mitbringsel aus Elfenbein waren die Edelweissblüten ein Verkaufsschlager. Foto: PD

Während einem halben Jahrhundert fanden diese Familien im hiesigen Fremdenverkehr gute Erwerbsquellen. Aber schon in den 1950er-Jahren wurde auch der Souvenirhandel mit Elfenbeinprodukten nahezu unbedeutend, und die in diesem Gewerbe tätigen Betriebe mussten ihre Produktion nach und nach einstellen.

Heute ist der Handel mit Elfenbein nach dem Washingtoner Artenschutz- Übereinkommen von 1973 streng reguliert. Elfenbein aus den Jahren 1947 bis 1990 darf nur mit einer Ausnahmegenehmigung verkauft werden. Der Handel von Elfenbein, das nach 1990 in den Handel gelangte, ist illegal.

Die Elfenbein-Souvenirgeschäfte prägten um 1900 das Strassenbild von

Interlaken. Im Bild das Geschäft von Carl Haebler, aufgenommen 1882. Foto: PD

Schnitzereien und Holzspielwaren

Das Souvenir- und Holzwarengeschäft Albert Schild AG war eines der Pionierunternehmen im Souvenirhandel. «Das Unternehmen schreibt bis heute eine spannende Geschichte, die mit Sorgen und Erfolgsgeschichten im Gleichschritt mit den Hochs- und Tiefs der Hotellerie eng verknüpft ist», wie das Tourismuseum weiter schreibt. Mit dem 1. Weltkrieg brach dem Souvenirgeschäft die Kundschaft weg, neue Wege mussten gesucht werden. Albert Schild fand diese mit der Produktion von Holzspielwaren, die in der ganzen Schweiz abgesetzt werden konnten. Das Familienunternehmen Albert Schild AG feiert 2023 sein 125-jähriges Bestehen.

Albert Schild machte sich nicht nur mit dem Verkauf von traditionellen Holzschnitzereien einen guten Namen, sondern auch mit der Fabrikation und dem Verkauf von Holzspielwaren. Die Nachziehtierchen zum Beispiel waren weitverbreitet. Foto: PD

