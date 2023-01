Acht Frauen über ihre Abtreibung – «Als ich den Schwangerschaftstest sah, sagte alles in mir Nein» Am einen Ort sind Abtreibungen legal und akzeptiert, am anderen werden sie geächtet oder sind sogar verboten. Hier berichten Frauen von der Schweiz über die USA bis Indien über ihre Erfahrungen. Diverse Autor:innen (Das Magazin)

Anne-Sophie Keller, 33, Schweiz

Foto: Joël Hunn

«Herausgefunden habe ich es an einem zu frühen Mittwochmorgen vor vier Jahren auf dem Badezimmerboden. Als sich das Strichlein des Schwangerschaftstests langsam rot färbte, sagte alles in mir Nein. Und das, obwohl ich allen erzählte, ich wolle bald mal Mutter werden. Ich war damals 29 und bei mir angekommen, hätte einem Kind geben können, was es braucht. Ich nahm stattdessen mein Handy und schrieb der Frauenärztin.