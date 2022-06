Max Verstappen wie verwandelt – Als Hitzkopf reizte er alle – nun ist er der Musterschüler Früher haute ihm der Vater mit voller Wucht auf den Helm, wenn er nicht parierte. Heute ist der Niederländer erwachsen und längst ein würdiger Weltmeister. René Hauri

Klarer Fokus, doch oft schon stand er sich selbst im Weg: Max Verstappen hat es an die Weltspitze geschafft. Foto: Dan Mullan (Getty Images)

Es gab Tage, da musste dieser Max Verstappen offenbar beschützt werden. Vor den Fragen der Journalisten. 2019 war es, auf dem eindrücklichen Floss, das Red Bull alljährlich in den Hafen von Monte Carlo stellt und seine exklusiven Partys darauf feiert. Verstappen sitzt an einem Bartisch, die Sonne scheint ihm ins Gesicht. Neben sich eine der jungen Pressebetreuerinnen, nach drei Fragen hebt sie die Hand: zu kritisch, bitte doch positiver. Verstappen schaut sie an, winkt ab, weitermachen.

Der Niederländer ist es zu dieser Zeit gewohnt, zu Themen der unangenehmen Art befragt zu werden. Obwohl schon vier Jahre in der Formel 1, ist er noch immer erst 21 – und der ungestüme Herausforderer, einer, der aneckt, auf und neben der Strecke.

2018 etwa, als er nach dem Rennen in Brasilien Esteban Ocon anpöbelt, ihn schubst, mit ihm rangelt und ihm einige böse Wörter zuschreit. Der Franzose hatte sich erdreistet, Verstappen zu überholen, obwohl er schon eine Runde zurücklag. Das passte dem Führenden nicht, es kam zur Berührung, beide Autos drehten sich, Verstappen blieben Rang 2 und die Wut, die er ungebremst an Ocon ausliess.

Es sind Szenen wie aus einer anderen Zeit. Der Mann mit Brechstange, Uneinsichtigkeit, mit der schnoddrigen Art und Leck-mich-am-Allerwertesten-Haltung ist gerade weit weg. Es mag an seinem Auto liegen, dass der nun 24-Jährige derart souverän um die Formel-1-Strecken dieser Welt kurvt, an seinem Red Bull, der so stark ist, dass er ihn zum zweiten WM-Titel in Folge führen kann – ja muss. Das beruhigt sein hitziges Gemüt. So sind seine Fehler deutlich weniger geworden, besteht er auch unter Druck wie am Sonntag beim Grand Prix von Kanada, als er in den letzten Runden von Carlos Sainz mit frischen Reifen gejagt wurde.

Ein mittlerweile gewohntes Bild: Max Verstappen im Siegestaumel. Foto: Imago Images

Auch wirkt Verstappen in den Gesprächen gereifter, einsichtiger, weniger verbissen und ab und zu gar selbstkritisch. Kurz: Er ist heute das, was viele noch vor kurzem für unmöglich hielten.

Einst brachte es Niki Lauda, Weltmeister 1975, 1977 und 1984 so auf den Punkt: «Normalerweise wächst man an seinen Fehlern. Max aber wird immer kleiner.» Es dauerte seine Zeit, bis Verstappen zum derzeit komplettesten Formel-1-Fahrer heranwuchs. Dass er das Können dazu hat, war stets unbestritten. Nur stand ihm sein Charakter im Weg.

Der Vater, sein harter Lehrer

«Wir gegen den Rest der Welt», so zogen die Verstappens durch Kart-Stufen, später durch den Formel-Sport. Vater Jos Verstappen war dabei nach der Trennung von Max’ Mutter und Rennfahrerin Sophie Kumpen der strenge Lehrer, der seinen Sohn bei Regen auf Trockenreifen fahren liess und Überholmanöver nur an Stellen akzeptierte, an denen Vorbeifahren eigentlich unmöglich schien. Auch erzählte Max Verstappen einst gegenüber «Auto Bild Motorsport», er habe einmal bei einem Kartrennen nur wenig Lust gehabt. «Mein Vater merkte mir das an, holte mich in die Boxengasse und schlug mir mit voller Wucht auf den Helm.» Der Sohn gewann sämtliche sechs Vorläufe, den Halbfinal und den Final.

Es hat ihn auf eine gewisse Art abgehärtet, Kritik hat er lange nur von seinem Vater akzeptieren können. Dieser Zeitung sagte Verstappen einst: «Vielleicht hätte ein normales Kind geweint und es nicht mehr geniessen können, Rennen zu fahren. Mein Vater war streng, aber das war gut für mich, ich brauchte diese Art von Behandlung.»

Dass Jos Verstappen, in den 1990er- und Anfang 2000er-Jahren selbst an 107 Grands Prix am Start, seit drei Jahren nicht mehr bei jedem Rennen anwesend ist, scheint seinem Sohn ganz gutzutun. Der hat die Zeit offenbar genutzt, um erwachsen zu werden. Das wirkt sich auch auf seine Leistung im Cockpit aus, in dem er eine Ruhe ausstrahlt wie nie – was natürlich auch mit seinem Team zu tun hat, das auch in hektischen Situationen den Überblick behält und meist die richtigen Entscheidungen trifft. Ganz im Gegensatz zu Ferrari, dem grössten Herausforderer, der in alte, nervöse Muster zurückzufallen droht.

Bleibt das so, ist Verstappen Ende Jahr zweifacher Weltmeister. Nachdem die WM-Entscheidung im vergangenen Jahr viel Theater provoziert hat, würde ihm ein diskussionsloser zweiter Titel wohl besonders viel bedeuten.

René Hauri ist seit 2007 Redaktor im Ressort Sport und begleitet sowohl den Ski- als auch den Formel-1-Zirkus vor Ort und aus der Ferne. Er ist zudem als Blattmacher und Tagesleiter für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

