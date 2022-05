Psychische Probleme – «Als hätte sich ein Doppelleben aufgelöst» Stephanie Wenger hat ein Buch über ihre psychischen Erkrankungen geschrieben. Und war selber überrascht, was danach mit ihr geschah. Jessica King

Dank ihres Buchs kann die Bernerin über ihre Erkrankungen sprechen, ohne sich zu schämen. Foto: Nicole Philipp

Die erste Frage im Gespräch mit Stephanie Wenger ist: Gibt es Grenzen? Dinge, die in der Zeitung nicht stehen sollten? Die Bernerin lacht laut. «Ich glaube, wer mein Buch liest, merkt schnell: Ich bin ziemlich grenzenlos.»

Dunkle Tage

Vor allem in der ersten Hälfte des Buchs sind die Szenen heftig. Die 34-Jährige beschreibt nüchtern und schonungslos, wie sie sich in der Schulzeit zu ritzen anfängt, wie sie die Nächte mit Alkohol und Drogen vernebelt, wie sie während der Lehre zur Pflegefachfrau mit dem Essen kämpft, wie sie an dunklen Tagen der Depression das Bett nicht verlässt, wie sie sexuell missbraucht wird. Und wie sie, immer und immer wieder, behandelt wird: in geschlossenen Abteilungen von Kliniken, in Gesprächsgruppen, in Einzeltherapien. Stets mit der Hoffnung, einen Ausweg aus dem Schmerz zu finden.