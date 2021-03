Jessiquoi ohne Live-Auftritte – «Als hätte man mir meine Superkraft genommen» Die Berner Musikerin hat ein hartes Jahr hinter sich, in dem sie mit Selbstzweifeln kämpfte. Gleichzeitig fand sie als Produzentin ein neues Standbein. Martin Burkhalter

« Es fühlt sich an, als hätte man mir meine Superkraft genommen », sagt Jessica Plattner alias Jessiquoi , deren Liveauftritte zur Marke geworden sind. Foto: Nicole Philipp

Ihre Stimme zittert ein wenig. Jessica Plattner alias Jessiquoi fällt es sichtlich schwer, über das letzte Jahr zu reden. Und doch muss irgendwie alles raus.

Die Pandemie hat nicht nur die Kulturbranche lahmgelegt, sondern sie hat auch Zweifel gesät in den Künstlerinnen und Künstlern. Nagende Zweifel, die nicht einfach so weggehen, nur schon, weil der Wert der Kultur so sehr infrage gestellt ist wie noch nie. Die Welt dreht sich weiter – auch ohne Konzerte, Theater und Lesungen.

«Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich verunsichert, und es ist ein schreckliches Gefühl», sagt Jessica Plattner. «Aber was wäre die Alternative? Aufgeben? Niemals! Auch wenn es hart ist: Das, was ich mache, ist das, was ich bin. Ich kann gar nicht anders.»