Energieberaterin im Interview – «Als Familie kann man vergleichen, wer am kürzesten duscht» Seit Kriegsbeginn in der Ukraine ist die Energieberaterin Saskia Frey-von Gunten gefragt wie nie. Was sie rät, wie zuversichtlich sie ist und welche Mythen es gibt.

Sieht bei der Energiesparkampagne vom Bundesrat ein riesiges Potenzial: Die Energieberaterin Saskia Frey-von Gunten. Foto: Nicole Philipp

Frau Frey-von Gunten, die ganze Schweiz wird zum Energiesparen aufgefordert. Welche Raumtemperatur empfehlen Sie? Ich würde in einem ersten Schritt die effektive Temperatur messen und sie dann auf 21 Grad einstellen. Gerade mit Homeoffice sind gemessene 20 Grad schon tief.

Die Stadt Bern will als eine der angekündigten Energiesparmassnahmen die Mitarbeitenden der Verwaltung wieder vermehrt ins Homeoffice schicken. Wie viel bringt das wirklich? Vom Stromverbrauch her wohl nicht sehr viel, ein PC braucht genauso Strom. Aber wenn alle im Homeoffice wären, könnte man die Verwaltungsgebäude nur noch auf dem Minimum beheizen und so extrem viel Heizenergie sparen.

Wie gefragt sind Sie als Energieberaterin im Augenblick? Wir als Team, das ich leite, sind alle wahnsinnig gefragt. Die Anfragen haben sich im letzten halben Jahr verglichen mit dem Halbjahr 2021 beinahe verdoppelt. Das höre ich auch von anderen Kolleginnen und Kollegen. Besonders im März nach dem Kriegsbeginn haben wir es gespürt. Und jetzt steigt die Nachfrage auch wieder stark an.

Zur Person Infos einblenden Saskia Frey-von Gunten ist Projektleiterin bei der Energieberatung Region Bern-Mittelland im Auftrag der Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Sie leitet ein Team von 10 Personen. Frey-von Gunten hat einen Masterabschluss in Umwelttechnik und Management. Die Beratungen erfolgen einerseits am Telefon oder per E-Mail. Dabei werden spezifische Fragen zu den Bereichen Energiesparen im Alltag, Heizen/Warmwasser, gesetzliche Vorgaben, Förderprogramme und Stromproduktion beantwortet. Die gesamtheitlichen kostenpflichtigen Beratungen finden vor Ort oder per Video statt. Dabei wird die vorab ausgefüllte Checkliste besprochen und ein Bericht mit den nächsten Schritten zum Umsetzen erstellt. (sih)

Ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen. Wie würden Sie in meinem Fall bei einer Energieberatung vorgehen? Wenn Sie Ihren Energieverbrauch noch nicht so gut kennen, ist es etwas schwierig. Ihre Sparmöglichkeiten liegen daher kurzfristig vor allem beim Strom. Als Mietende können Sie zwar keine Geräte ersetzen, aber gerade im Bereich Büro- und Heimelektronik – der grösste Stromfresser abgesehen von der Gebäudetechnik – gibt es viel Sparpotenzial. Zum Beispiel am Laptop anstatt am PC arbeiten, generell Geräte wie Kaffeemaschine, Staubsauger oder Fernseher, die älter sind als 10 Jahre, ersetzen und bei der Beleuchtung überall LED-Lampen montieren.

Was kann ich im Bereich Warmwasser unternehmen? Dort sind Sparduschbrausen stets ein Thema. Ich fand das auch eine wahnsinnig gute Idee, aber musste merken, dass das Auswaschen vom Shampoo dafür sehr lange dauert. Daher ist es eine Massnahme, mit der man die Leute eher verrückt macht – gerade Frauen mit langen Haaren.

Eine Massnahme, die also gar nicht so viel bringt? Schlussendlich läuft das Wasser länger. Punktuell macht es Sinn, aber allgemein sollte man einfach duschen anstatt baden. Als Familie mit Kindern etwa kann man spielerisch vergleichen, wer am kürzesten duscht.

«Ein Grad weniger heizen spart tatsächlich 5 bis 6 Prozent Energie.» Saskia Frey-von Gunten, Energieberaterin

Gibt es noch weitere Mythen beim Energiesparen? Ungedämmte Leitungen im Heizungsraum beschleunigen zwar das Trocknen der Wäsche, sind jedoch riesige Energieverschwender. Auch wenn man stattdessen ein Entfeuchtungsgerät hinstellen muss, damit die Wäsche trocknet, ist es immer noch effizienter. Auch höre ich oft den Satz, es bringt doch eh nichts, wenn ich allein ein bisschen spare. Ich hoffe, das ändert sich nun mit dieser Kampagne.

In meiner neuen Wohnung hat es in jedem Zimmer dezentrale Elektrospeicherheizungen. Was raten Sie mir? Was Sie ohne grossen Komfortverlust machen können, ist, etwas weniger zu heizen. Und erst mal wie bereits gesagt die Raumtemperatur messen und diese stets ein bisschen senken, wenn es noch angenehm ist. Ein Grad weniger spart tatsächlich 5 bis 6 Prozent Energie. Gerade bei Altbauten.

Das Haus, in dem meine neue Wohnung ist, wurde vor 600 Jahren gebaut. Dort ist das Einsparpotenzial noch grösser. Und dann kann man ja den kuscheligen Pullover mal wieder aus dem Schrank holen.

Was sind generell Ihre drei wichtigsten Energiespartipps? Als Erstes sollte man sich dem sogenannten Betrieb ohne Nutzen widmen und alles Unnötige ausschalten. Und einmal durch die Wohnung laufen, um zu schauen, was man wirklich braucht. In Zimmern, die tagsüber nicht genutzt werden wie etwa der begehbare Kleiderschrank, reichen 16 bis 19 Grad. Dann kann man sich die Liste mit den Energiespartipps vom Bundesrat anschauen und sich aufschreiben, was man davon wirklich machen will. Für Eigenheimbesitzende ist es schwierig, sich nun kurzfristig eine Wärmepumpe einbauen oder eine Fotovoltaikanlage installieren zu lassen. Stattdessen ist eine ganzheitliche und langfristige Planung wichtig.

«Alles andere als Empfehlungen wären gesetzlich und auch psychologisch schwierig.» Saskia Frey-von Gunten zu den bundesrätlichen Energiespartipps

Apropos diese 80 bundesrätlichen Tipps. Was sagen Sie dazu? Das Potenzial ist riesig. Jede Person kann sich nun durch diese Liste durchklicken und schauen, was bei ihr persönlich am meisten bringt. Und diese Massnahmen sind ja nicht neu, sondern nun übersichtlich zusammengestellt.

Haben die Leute offene Ohren für solche Aufrufe und klicken sie sich wirklich durch diese Liste durch? Ich hoffe es natürlich. Aber Energiesparen bedeutet ja auch Geld sparen. Und wenn man es im Portemonnaie spürt, machen es die Leute auch eher. Und diese 10 Prozent, die unzufrieden sind, die gibt es immer. Aber ich habe das Gefühl, die grosse Allgemeinheit ist sich der Situation bewusst und hört auf diese Appelle.

Reicht es, dass der Bundesrat «nur» Empfehlungen abgibt und noch nichts anordnet? Alles andere als Empfehlungen wären gesetzlich und auch psychologisch schwierig. Es ist sinnvoll, diese jetzt schon auszusprechen und nicht erst, wenn man mit Heizen beginnt. Die ganze Kampagne hätte ich mir jedoch etwas spielerischer gewünscht. Wie etwa «Schweiz bewegt», wo sich die Gemeinden beim Energiesparen untereinander vergleichen konnten und ersichtlich war, welche Massnahmen am häufigsten umgesetzt werden.

Sibylle Hartmann ist Redaktorin im Ressort Desk/Interaktion und moderiert den Podcast «Gesprächsstoff». Sie hat Medien- und Kommunikationswissenschaften in Fribourg und Schauspiel in Bern studiert. Mehr Infos @sibelhartmann

