Am Bärengraben ist mehr los. Vielleicht sind es Jungbären, welche die Leute anlocken. Man weiss es leider nicht. In der Erinnerung scheint es, dass es an den Wochenenden und bei trockenem Wetter dort beim alten Bärengraben in den 80er-Jahren eigentlich immer so war.

Foto: Eduard Rieben