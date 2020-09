Oberaargauer Militärfan – Als er in Aarwangen die Armee narrte Kürzlich ist ein Buch über den Bützberger Melchior Roth erschienen. Der 70-Jährige hat als Spion und Katastrophenhelfer unglaubliche Geschichten erlebt. Tobias Granwehr

Melchior Roth, wie man ihn meistens antrifft: In Uniform. Er bezeichnet sich selbst als unabhängigen Militärberater. Fotos: Olaf Nörrenberg

Melchior Roth – Sonderling und Spion. Das Leben des 70-jährigen, bärtigen Bützbergers, den man selten ohne Uniform sieht, gäbe Stoff her für mehrere Spionagefilme. Einen Film über Roth gibt es zwar (noch) nicht. Andreas Schmid, NZZ-Journalist und Autor, hat nun aber seine Geschichten in einem Buch zusammengefasst.

Bei der Lektüre beschleichen einen immer wieder Zweifel. Kann das wirklich sein? Hat er das wirklich getan? Melchior Roth hat in so vielen Ländern gearbeitet, spioniert und geholfen – man kann sich gar nicht vorstellen, dass all seine Erlebnisse wahr sein könnten. Das ist auch dem Buchautor bewusst: «Seine fragmentarischen Schilderungen tönten häufig abenteuerlich, die zentralen Angaben stellten sich aber jeweils als faktentreu heraus», schreibt Andreas Schmid über seinen Protagonisten.

Fragen bleiben unbeantwortet

Roths Geschichten erlauben faszinierende Einblicke in verborgene Welten. «Gewisse Fragen bleiben dennoch unbeantwortet. Das liegt auch daran, dass in der Geheimwelt der Nachrichtendienste nicht gerne Namen und Auftraggeber preisgegeben werden», schreibt Schmid. Tausende Fotos aus Roths Privatarchiv und Dokumente stützen laut dem Autor letztlich die vielen Geschichten des Spions.

Das Buch ist nicht chronologisch aufgebaut, sondern geografisch. Das Hin-und Herspringen zwischen verschiedenen Epochen macht es nicht unbedingt leicht, ein Bild des Sonderlings zu erhalten. Dafür gibt es einen guten Überblick über die vielen Stationen in Melchior Roths Leben. Allein das Inhaltsverzeichnis lässt einen staunen. Nicht weniger als 27 Orte sind aufgeführt, an denen Roth Abenteuer erlebte.

Roth lebte viele Jahre in Bützberg. Sein Eigenheim war indes mehr Museum und Abstellkammer als Wohnhaus. Ende 2018 verkaufte er seine Liegenschaft. Unzählige Mulden mit Material hätten danach entsorgt werden müssen, schreibt Schmid. Roth sammelte Fotos und Dokumente, doch nicht nur das. Bei ihm landete alles, was mit Militär oder Polizei zu tun hatte: Uniformen, Abzeichen, Mützen, Funk- und Telefonanlagen oder sonstige Militär- und Polizeiausrüstungen.

Seine Sammlung von Militärutensilien im Sagi-Areal in Rohrbach musste Roth vor einigen Jahren aufgeben.

Während einiger Jahre stellte er seine Sammlung in einer Fabrikhalle auf dem Sagi-Areal in Rohrbach aus. Doch dann überwarf er sich mit dem Eigentümer und musste die Halle verlassen. Roth beklagt im Buch, ein Teil sei verloren gegangen oder entsorgt worden. Ein Teil seiner Uniformen- und Waffensammlung hat er mittlerweile in einem alten Haus in Wolfwil SO gelagert, wo er auch lebt.

Die besten Momente des Buches sind die Szenen, in denen Melchior Roth die Schweizer Armee narrt. Ein Foto zeigt ihn in einer Uniform der US-Armee vor Reihen Schweizer Soldaten auf dem Flughafen Belp. Sie bilden eine Ehrengarde, die US-Oberbefehlshaber Colin Powell empfängt. «Roth steht in einigen Metern Distanz zu den Soldaten auf dem Platz und posiert mit staatsmännischer Miene für den Fotografen.» Weil sich Roth trotz strikter Sicherheitsvorkehrungen in die Sperrzone eingeschlichen hatte, setzte es später für einige hochrangige Militärs Rügen ab. Das war 1992.

Für beide Seiten spioniert

Bereits einige Jahre zuvor stellte Roth die Schweizer Armee bloss. Im November 1977 besuchten ausländische Militärattachés eine Schweizer Truppenübung in Aarwangen. Roth tauchte in einer US-Uniform auf. Die Truppen meinten, mit den Vorführungen für die Attachés beginnen zu können, und gaben das Startsignal. Die Soldaten defilierten vor Roth. «Als dann die hohen Besucher eintrafen, war die Demonstration bereits vorbei und liess sich nicht wiederholen, weil sich die Panzer nicht mehr rechtzeitig am Ausgangsort formieren liessen», steht im Buch.

Roth wollte aber nicht nur die Armee narren, er diente ihr und dem Staat auch zu. In diversen Ländern spionierte er für die Schweiz, oft unter dem Deckmantel des Schweizerischen Katastrophenhilfekorps, das der Bund 2001 umbenannte. Er war mehrfach in der damaligen DDR unterwegs und spionierte auch in Russland – allerdings nicht nur für die Schweiz, sondern sogar für beide Seiten. Ein Foto zeigt Roth in einem Schweizer Kämpferanzug mitten auf dem Roten Platz in Moskau – wieder so ein Bild, das einen staunen lässt.

Zwei Dutzend Passfotos

Roth gibt im Buch an, häufig habe er, wenn er für das Katastrophenhilfekorps im Einsatz gewesen sei, nebenbei nachrichtendienstliche Aufträge erhalten. Autor Andreas Schmid zeigt diesbezüglich auch die andere Seite auf: Das Aussendepartement widerspreche den Aussagen Roths. Es gebe keine Hinweise auf geheimdienstliche Tätigkeiten von Mitgliedern des Katastrophenhilfekorps in den 1980er- und 1990er-Jahren.

Zwar beschleicht einen als Leser einige Male das Gefühl, dass diese Geschichten doch gar nicht wahr sein können. Doch Andreas Schmid ist bemüht, Roths Aussagen mit abgedruckten Dokumenten sowie Gesprächen mit Experten zu belegen.

Mit den vielen Bildern – allein die zwei Dutzend Passfotos von Roth sind sehenswert – und zahlreichen Geschichten über seine Abenteuer ist das Buch äusserst kurzweilig. Im Übrigen hat auch diese Zeitung darin einen prominenten Auftritt: Ein Bericht aus der «BZ Langenthaler Tagblatt» über das Ende von Roths Ausstellung in Rohrbach ist ganzseitig abgedruckt.