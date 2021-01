Hoftötung in Madiswil – Als Ellys letzte Stunde schlägt Landwirt Andreas Hirschi will seinen Rindern den Weg in den Schlachthof ersparen. Mischa Hofer aus Lützelflüh macht dies mit einem speziellen Anhänger möglich. Jürg Rettenmund

Mit Futter lockt Andreas Hirschi Kuh Elly auf die Plattform, damit sie stressfrei betäubt werden kann. Fotos: Beat Mathys

Limousin-Kuh Elly scheint nicht zu ahnen, dass ihr letztes Stündlein naht. Ruhig steht sie mit ihren deutlich kleineren Artgenossen der Rasse Dahomey im Auslauf des Bauernhofs bei Madiswil.

Wie in den vergangenen zehn Tagen leert Landwirt Andreas Hirschi einen Kessel Maiswürfel in einen Behälter, während seine Partnerin Esther Hürlimann die Dahomey-Rinder in den Stall lockt.

Die kleinen Königlichen aus Westafrika Infos einblenden Neben den Limousin-Kühen setzen Hirschi, seine Partnerin und sein Bruder auf Ziegen, Pferde, Ponys sowie die Dahomey-Rinder, die Elly vor ihrer letzten Mahlzeit Gesellschaft geleistet haben. Die Zwergrasse hat ihren Namen vom westafrikanischen Königreich, aus dem sie stammt. Der Nachfolgestaat heisst seit 1971 Benin. Andreas Hirschi ist fasziniert davon, dass diese Tiere keine Zuchtkreuzungen sind, sondern eine ursprüngliche Rasse. Er will sich dafür einsetzen, dass sie erhalten bleibt. Dies umso mehr, als sie sich für das Land in der Bisegg-Matte perfekt eigne und ein ausgezeichnetes Fleisch liefere.