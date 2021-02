Erinnerungen an Hotelbrand – Als eine der ersten Grandes Dames den Flammen erlag Vor 50 Jahren fiel eines der damals besten Hotels des 19. Jahrhunderts auf dem Bödeli den Flammen zum Opfer. Ein Zeitzeuge erinnert sich und öffnet seine ausführliche Sammlung. Hans Heimann

Heute vor fünfzig Jahren brannte am Höheweg das damals 115-jährige Hotel Schweizerhof. Da es geschlossen war, kamen keine Menschen zu Schaden. Foto: PD/Privatsammlung Beat Wirth

Am Mittwoch, 3. Februar 1971, um 21 Uhr ging bei der Feuerwehr Interlaken eine Alarmmeldung des Hotels Schweizerhof am Höheweg ein. Sofort rückten ein Grossaufgebot der Feuerwehren von Matten, Unterseen und die Betriebsfeuerwehr des Flugplatzes Interlaken aus und versuchte von allen Seiten, das Feuer zu löschen. Der Brandherd lag im Westtrakt des zweiten Stockwerks und griff in Windeseile auf den ganzen Dachstock, aber auch auf die unteren Etagen über.

Glücklicherweise war das Hotel den Winter hindurch geschlossen. Des Ausmasses des Feuers bewusst, entschlossen sich die Feuerwehren, ihre Hauptanstrengung auf die Rettung des angebauten Speisesaals, der Dependance und des benachbarten Hotels Jungfrau zu richten.