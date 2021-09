Vor 75 Jahren in Bern – Als ein Saxeter Staatsmann Churchill empfing Arnold Seematter, Regierungspräsident des Kantons Bern, begrüsste am 17. September 1946 in Bern einen der grössten Politiker des 20. Jahrhunderts. Hans Heimann

Handshake in Bern: Winston Churchill wird am 17. September 1946 vor dem Eingang zum Rathaus von Regierungspräsident Arnold Seematter begrüsst. Bild: zvg/Rathaus

«Auf den Strassen hatte sich eine riesige Menschenmenge angesammelt, wie man es in Bern noch nie gesehen hatte», berichtete das «Oberländer Tagblatt». Grund dafür war der Empfang Sir Winston Churchills. Der Brite hatte sein Land unerschrocken durch den Zweiten Weltkrieg und zum Sieg über Hitler geführt.

Im Herbst 1946 weilte der britische Staatsmann für einen Urlaub am Genfersee. Am 17. September waren er und seine Tochter Mary vom Gesamtbundesrat und General Henri Guisan in den bundesrätlichen Landsitz Lohn zum Mittagessen eingeladen worden.