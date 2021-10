Langnaus grandiose Ausländer – Als ein Kanadier in der Pause heimlich Zigaretten rauchte Sie haben gebetet, beim Heuen geholfen, über den Durst getrunken – vor allem aber haufenweise Tore erzielt: Das sind die besten Ausländer in der Geschichte der SCL Tigers. Philipp Rindlisbacher , Marco Oppliger

Von den Gegnern gehasst, von den Fans geliebt: Todd Elik absolvierte nur etwas mehr als drei Saisons für Langnau. Aber kein Ausländer hat den Club so geprägt wie der Kanadier. Foto: Hans Wüthrich

Beim Meistertitel 1976 gehören nur vier Spieler zum Team, die nicht in Langnau aufgewachsen sind. Es ist ein Triumph voller Dorfromantik, für den Bau des Hallendachs vor der Saison hatten die Bauern das Holz gespendet. 45 Jahre später ist natürlich alles anders. Heute verteidigen Thurgauer und Romands, stürmen Zürcher und Tessiner für die SCL Tigers. Und vor allem gehen ein Schwede, ein Kanadier und zwei Finnen für die Emmentaler auf Torjagd – und wie sie das tun! Jesper Olofsson führt die Skorerliste der National League an, auf den Plätzen 3 und 4 folgen Harri Pesonen und Alexandre Grenier. Was diese Zeitung zum Anlass nimmt, zurückzuschauen auf die besten Ausländer in der Vereinsgeschichte. Ein Ranking, in dem es nicht nur um Tore und Assists geht: