Legenden am Lauberhornrennen – «Die Linie der Kanadier konnte man nicht ohne Sturz fahren» Vor 45 Jahren stürzten unterhalb des Hundschopfs zwei Kanadier an derselben Stelle. Diese wird seither Canadian Corner genannt. Hans Heimann

Unverwechselbar mit seiner dicken Hornbrille, die er auch während der Rennen trug: Dave Irwin vor 45 Jahren.. Foto: PD

Es ist 45 Jahre her: Die Crazy Canucks waren eine Bande von fünf jungen Kanadiern. Ihr Ziel war es, die europäische Vormachtstellung im Weltcup-Skizirkus anzugreifen. So starteten Ken Read, Dave Irwin, Dave Murray, Steve Podborski und Jim Hunter in die Weltcup-Saison 1975/1976. Nicht nur konnte Read im Eröffnungsrennen in Val d’Isère den allerersten Weltcup-Abfahrtssieg eines Nordamerikaners feiern, sondern es platzierten sich insgesamt vier Kanadier in den Top Ten. Schon zwei Wochen später gewann wieder ein Kanadier – diesmal war es Irwin.

«Die Kanadier fuhren eine Linie, die noch nie jemand zuvor gefahren war und die man nicht ohne Sturz fahren kann.» Ex-Rennleiter Fredy Fuchs