21. Mai 2020, 19.57 Uhr: In Adelboden fallen fünf Schüsse. Der 44-jährige Martin M. sackt tot auf den Boden im Schlafzimmer eines Chalets – erschossen von der Sondereinheit Enzian. Diese wurde aufgeboten, weil der autistisch veranlagte Mann mit Poltern und Schreien eine Nachbarin verängstigt und sich in seiner Wohnung verschanzt hatte. Er stirbt schliesslich nach gescheiterten Verhandlungen – und mit einer Waffe in der Hand.

War der tödliche Polizeieinsatz in Adelboden verhältnismässig? Wie läuft es genau ab, wenn die Staatsanwaltschaft gegen die Polizei und damit quasi gegen die die eigenen Reihen ermitteln muss? Und was ist wirklich passiert am Hörnliweg vor über drei Jahren?

Im Podcast «Gesprächsstoff» erzählen die beiden Redaktoren Cedric Fröhlich und Quentin Schlapbach von ihrer Recherche. Wie Martin M., der mit dem Asperger-Syndrom und einer autistischen Veranlagung lebte, wegen seiner Hypersensibilität auf Lärm in die Berge floh. Warum sich weder der Schütze noch die Verhandlungsführer bislang vor Gericht verantworten musste. Und wie sich die Familie des Getöteten gegen die Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft wehrte.

