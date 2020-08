Fahnenehrung am 19. August 1945 – Als die Schweizer Soldaten das Kriegsende feierten Mit einer pompösen Feier entliess General Guisan die Schweizer Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg offiziell in den Frieden. Spezielles spielte sich auch auf dem Bundeshausbalkon ab. Benjamin Lauener

Der Bundesrat wollte eigentlich keine Feier, doch der Popularität General Henri Guisans war die Regierung nicht gewachsen. Foto: Keystone/Hans Gerber/SDH/Doelf Meier

Als die Feier begann, regnete es. Zwar nicht so stark, dass Alt-Bundesrat Rudolf Minger seinen Stumpen neu anfeuern musste, aber immerhin so stark, dass Minger einen Regenschirm brauchte. Dies zeigen historische Bilder, die mittlerweile Eigentum der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sind. Zu sehen ist auch, wie sich rund 20’000 Leute – die genaue Zahl ist unbekannt – auf dem Bundesplatz zusammenfanden, um am 19. August 1945 mit einer Fahnenehrung der Schweizer Armee für ihre Verdienste im Zweiten Weltkrieg zu danken.