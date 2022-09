Thun vor 100 Jahren – Als die Mittlere Strasse ihre Unterführung erhielt Während der neue Bahnhof Thun immer mehr Gestalt annahm, wurde mit dem Bau der zweiten Unterführung begonnen. Manuel Berger

Vor 100 Jahren wurde der Bau der Unterführung der Mittleren Strasse in Angriff genommen. Foto: Michael Gurtner

«Gestern ist mit der Ausführung der Unterführung der Mittleren Strasse begonnen worden durch die Baufirma Tschaggeny in Thun, an die sie von den S.B.B. vergeben worden ist», berichtete das «Oberländer Tagblatt» am 6. September 1922. Mit der Unterführung der Mittleren Strasse entstand in unmittelbarer Nähe des neu entstehenden Bahnhofs die zweite Querung unter dem Bahntrassee. Bereits Ende Juni 1922 war die Unterführung der Frutigenstrasse eröffnet worden. Nötig wurden die Unterführungen auch, weil gleichzeitig mit dem Bau des neuen Bahnhofs das Gleisfeld ausgebaut wurde.