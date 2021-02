Comeback von Sandro Lauper – Als die Menge jubelt, weint die Mutter Der YB-Spieler und sein Umfeld mussten in den letzten zwei Jahren heftige Rückschläge verkraften. Seine Leidensgeschichte und seine sensationelle Rückkehr, zu der Laupers Starchirurg sagt: «Hollywood». Dominic Wuillemin

Das Stehaufmännchen: YB-Spieler Sandro Lauper verblüffte sein Umfeld mit seiner Tapferkeit. Foto: Raphael Moser

Anita Lauper kommt aus der Schwimmhalle, als sie in der Umkleide auf ihr Handy schaut und denkt: «Jesses Gott, was ist passiert?»

6. März 2020, das Coronavirus breitet sich in der Schweiz aus. Die Meisterschaft ist unterbrochen, die Young Boys testen gegen den SC Kriens. Für Sandro Lauper soll es ein letzter Schritt sein, bevor er in einem Pflichtspiel sein Comeback gibt. Nach einem Kreuzbandriss und neun Monaten Pause ist er endlich zurück.

48 neue Nachrichten zeigt das Handy von Anita Lauper an. 48, die Zahl hat sich in ihrem Gedächtnis eingebrannt. Sie scrollt runter und sieht den Namen von YB-Sportchef Christoph Spycher. Da ahnt sie: Ihr Sohn hat sich erneut verletzt. Für sie sei in diesem Moment eine Welt zusammengebrochen, wird sie später sagen.