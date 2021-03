Industrie in Steffisburg – Als die ganze Schweiz mit Astra kochte AstraZeneca macht derzeit als Produzentin eines Corona-Impfstoffs Schlagzeilen. In Steffisburg steht der Name Astra für ein Stück Industrie- und Dorfgeschichte, das vor 30 Jahren abrupt endete. Godi Huber

Das Astra-Areal in Steffisburg von oben, im Januar 1997. Unten links im Bild die Kreuzung an der Ziegeleistrasse. Heute befindet sich dort ein Kreisel. Foto: Reto Camenisch

Die Firma AstraZeneca, aus der Fusion der schwedischen Astra AB und der britischen Zeneca hervorgegangen, kämpft an vorderster Front gegen das Coronavirus. Fast täglich sorgt der Impfstoff für Schlagzeilen. Doch in der Region Thun lässt der Name Astra noch anderes als Corona anklingen. Es ist zwar schon eine Weile her. Aber da war doch etwas?

Richtig. In Steffisburg gibt es noch heute die Astrastrasse, und an dieser Strasse gab es die Fett- und Ölwerke Astra. Im Verlauf des letzten Jahrhunderts wuchsen diese zu einem ganzen Industriedorf heran. Im Jahr 1992 erlebten sie mit der Schliessung ihr Ende.