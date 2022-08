Papablog: 7000 Windeln sind genug! – Als die allerletzte Windel fiel Papablogger Tschannen freut sich über das Ende der Wickelphase – obwohl solche Entwicklungsschritte ihn (fast) immer auch etwas wehmütig stimmen. Markus Tschannen

Ein grosser Schritt für den Nachwuchs und den Familienalltag: Denn Windelberge vermisst nun wirklich keiner. Foto: Getty Images

Meine Schwiegerkatze ist tot. Nach einem langen Leben und zuletzt schwerer Krankheit zog sie bei meinen Schwiegereltern aus und in den Katzenhimmel ein. Und obwohl die geometrische Form «magere Katze» eine Grundfläche von nur 3 Dezimetern hat, wirkt die Schwiegerwohnung jetzt geräumiger. Zwei Kratzbäume, ein Katzenklo, diverse Schlafplätze und Näpfe haben Platz freigespielt. Haare, Katzenstreu und Whiskas-Reste kleben, knirschen und saften beim Gehen nicht mehr unter den Socken.

Beebers trägt jetzt stolz T-Shirt und Schlüpfer.

Ähnliches passiert derzeit in unserer Wohnung, wobei dafür niemand vor den Schöpfer treten musste. Der Grund ist ein froher: Beebers piselt neu aufs Töpfchen. Der Windeleimer stinkt nicht mehr, der Windelvorratsschrank erhält eine neue Aufgabe, der Wickeltisch weicht schon bald einem schicken Regal und die vergilbte Wickelauflage von Ikea schmort bereits in der Kehrichtverbrennung. All unsere Taschen haben wir gestern aufgeräumt und darin rund 38'700 eilig reingestopfte Notwindeln gefunden und entsorgt. Die Bodys kommen ebenfalls weg – Beebers trägt jetzt stolz T-Shirt und Schlüpfer, was er allen ungefragt erzählt. Gerne auch mehrmals pro Tag.

Das Kind ist trocken wie Knäckebrot

Der Wechsel klappte reibungslos und streifenfrei. Egal ob Beebers den Stausee entleeren oder einen Bären aus Darmstadt befreien muss, das Zeug landet im Topf. Ein wichtiger Entwicklungsschritt für einen kleinen Menschen, aber auch für uns Eltern. Vielleicht der letzte, den wir ohne Wehmut geniessen können. Beim ersten Kind ist jede Phase aufregend und das nächste Kind frischt die Erinnerungen daran wenige Jahre später wieder auf. Aber irgendwann kommt kein weiteres Kind mehr. «Beebers» kommt vom altflämischen «bee Berste» und bedeutet «das letzte Rollschinkli». Okay, das ist komplett erfunden, aber Sie verstehen: Unsere Familienplanung ist nach zwei Kindern (gezeugt), einem Marder und einem Dachs (beide zugelaufen) abgeschlossen.

Deshalb ist für uns jede beebersche Weiterentwicklung auch ein Abschied von der vorherigen Phase. Der fortschreitende Spracherwerb beraubt uns um niedliches Babygestammel und Wortschöpfungen wie Dummeltifel (Gummistiefel) oder Oloffalong (Luftballon). Beebers will kein Kinderbesteck mehr benutzen. Die kleinen Gabeln und Messer rosten in der Besteckschublade unter den Tränen, die ich ob ihrer Ausmusterung vergiesse. Wir geben Babykleidung weg und ich denke wehmütig: «Nie wieder kann ich fluchend Dummeltifel in Grösse 24 an kleine Wurstfüsse murksen.»

Der alte Feind: volle Windeln

Aber die Windelphase werde ich nicht vermissen. Als Freunde über ein drittes Kind nachdachten, sagten sie: «Das zweite ist endlich sauber. Ein weiteres Baby wäre schön, aber wir mögen einfach nicht mehr wickeln.» Genau an diesem Punkt bin ich jetzt auch. Insgesamt sechs Jahre lang habe ich Windeln gewechselt, etwa 7'000 Stück müssen es gewesen sein. Genug. GENUG!

Der neue Feind: öffentliche Toiletten

Bei allem Hass, einen Vorteil haben Windeln: Mann muss sein Kind unterwegs nicht auf ekelhaft verbrunzte Kloschüsseln setzen. Der Brecht verschonte uns vor solchen Horrorszenarien. Seine Blase hält, was ein 72-Stunden-Deo nur verspricht. Wie würde es bei Beebers sein? Er legte seine letzte Windel nur zwei Tage vor unserer Reise zur Beerdigung der Schwiegerkatze ab.

Leider blieb das Auto während der 9-stündigen Fahrt nicht trocken. Ich schwitzte meinen Sitz voll, doch Beebers hielt dicht – hin und zurück.

Haben Ihre Kinder die Windelphase bereits hinter sich oder stecken sie womöglich mittendrin, liebe Leser und Leserinnen? Diskutieren Sie mit.

