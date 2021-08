Gaia-Konzert in Thun – Als der Prinz die Dornenranken bezwang Internationale Musizierende umarmten beim Eröffnungskonzert des Gaia-Musikfestivals Oberhofen in der Thuner Stadtkirche das Universum Beethoven. Christina Burghagen

Das Gaia-Musikfestival feierte am Mittwoch in der Stadtkirche Thun nach langer Abstinenz sein Eröffnungskonzert mit dem Titel «In Beethovens Universum». Foto: Carolina Piasecki

Glücklich und schlicht begrüsste am Mittwochabend die Violinistin und künstlerische Leiterin des Gaia-Musikfestivals, Gwendolyn Masin, das Publikum mit: «Wir sind wieder da», in der Thuner Stadtkirche. In 27 Monaten hätten sie das Gaia-Musikfestival drei Mal geplant und wegen der Pandemie wieder absagen müssen (wir berichteten). Der neue organisatorische Leiter Andreas Steck, der ihr während dieser Zeit und auch bei der Begrüssungsrede zur Seite stand, lieh sich für seine Beschreibung dieser Zeit ein Bild aus einem Märchen.

Als die Blumenbouquets in die Stadtkirche geliefert wurden und er den Gärtner mit einer Heckenschere sah, habe ihn das an seine Arbeit fürs Gaia-Festival erinnert. Denn es mussten unterschiedliche Schutzkonzepte an allen Aufführungsorten geplant werden, damit das Festival realisiert werden konnte. «Wie ein Prinz, der die Brombeerhecken durchtrennen muss, um die Prinzessin küssen zu können, habe ich mich gefühlt.» Andreas Steck sei Multitalent und Cellist, schwärmte Masin über ihren Organisationsleiter.