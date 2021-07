Berufsalltag früher – Als der Briefträger noch die AHV brachte Alfred Zürcher hatte nie einen anderen Arbeitgeber als die Post. In seiner Laufbahn hat er viele Änderungen erlebt, dazu gehörte auch die Einführung der Postleitzahlen. Jacqueline Graber

Lebhaft erzählt der 87-jährige Alfred Zürcher von seinem Berufsleben bei der Post. Foto: Marcel Bieri

Auf dem Wohnzimmertisch von Alfred Zürcher liegt ein iPad. Erreichbar ist er nicht nur per Handy, sondern auch per E-Mail. Vor einigen Jahren zog der heute 87-Jährige mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau in eine Wohnung der Seniorenresidenz Lenggen in Langnau. Während des Interviews klingelt es an der Türe. Ob er auch zum Mittagessen komme und ob er wisse, wie es einem gemeinsamen Bekannten gehe, will eine Nachbarin wissen.

Alfred Zürcher hat viele Bekannte. Auch wenn er ins Dorf gehe, treffe er immer wieder Leute, die er kenne, sagt er. Das kommt nicht von ungefähr, denn er arbeitete 45 Jahre bei der Post, davon 44 Jahre in Langnau. Zur Post, oder besser gesagt zur PTT (Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe), wie das Unternehmen bis in die späten 90er-Jahren, kam er wegen des Posthalters in Mungnau, Zollbrück. «Er war eine Persönlichkeit und hat mir als Kind Eindruck gemacht.» So habe er seinen Eltern gesagt, er möchte auch zur Post.