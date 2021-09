«Kopf der Woche» – Als Debütant zum Diplom Der Spiezer Handbiker Fabian Recher fährt bei seiner paralympischen Premiere gleich zwei Diplome ein. Der 22-jährige Behindertensportler ist unser «Kopf der Woche». Jürg Spielmann

Fabian Recher am Mittwoch, 1. September, während des Paralympics-Strassenrennens. In seiner Kategorie H4 fährt er in Fuji auf den siebten Platz. Foto: keystone-sda.ch

Er wolle Erfahrungen sammeln für die Paralympics 2024 in Paris. Das sagte der Spiezer Paracycler im Frühsommer im Interview mit dieser Zeitung. Angesprochen auf sein Ziel in Tokio: «Man kann nicht davon ausgehen, dass es jetzt immer so gut läuft wie an der WM in Portugal.» Im vergangenen Juni war der 22-Jährige dort im Strassenrennen als Dritter aufs Podest gefahren. Dank eines fulminanten Schlussspurts.

Bis aufs Podium sollte es dem Behindertensportler – 1999 war Fabian Recher als erstes Baby Europas mit Spina bifida (offenem Rücken) vor seiner Geburt im Mutterleib operiert worden – im Land der aufgehenden Sonne nun zwar nicht ganz reichen. Doch der Handbiker holte sich in seiner Paradedisziplin mit Rang 7 ein paralympisches Diplom. Bis zur Rennhälfte vermochte er gar um die Medaillen mitzufahren. Am frühen Donnerstag doppelte er in der Teamstaffel gleich noch nach.