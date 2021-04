Biel: Töfffahrer im Spital – Als das Motorrad überholen wollte, kam es zur Kollision Am frühen Montagabend wollte ein Motorradfahrer ein Auto überholen, das gerade manövrierte. Es kam dabei zur Kollision.

Ungefähr um 17.20 Uhr war am Montagabend ein Auto vom Bieler Längfeldweg her in die Eisfeldstrasse abgebogen und «manövrierte» dort, wie es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern heisst. Als dann ein Motorradlenker überholen wollte, der hinter dem Auto unterwegs war, kam es zur Kollision.

Der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde er ins Spital gebracht. Die Eisfeldstrasse wurde während rund einer Stunde für den Verkehr gesperrt. Die genauen Umstände und der Hergang des Unfalls sind Gegenstand weiterer Abklärungen.

chh/pd

