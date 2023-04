Ölbohrungen im Seeland – Als das kleine Hermrigen zu «Klein-Dallas» werden wollte Für weniger Auslandabhängigkeit bei der Energie wurde in der Schweiz in den 70er-Jahren nach Öl gebohrt – allerdings erfolglos. Beat Kuhn (BT)

Der Sondierbohrturm stand unweit vom Wohnhaus des heutigen Gemeindepräsidenten Stephan Alioth. Foto: Jonas Scheck

Für die Wärmeversorgung des Nationalen Sportzentrums in Magglingen will der Bund eine Geothermieanlage bauen. Um das warme Wasser zu orten, das in 1300 Metern Tiefe vermutet wird, hat das Bundesamt für Bauten und Logistik im März den Untergrund unter einem Dutzend Gemeinden in der Umgebung untersucht: Spezialfahrzeuge liessen an zahlreichen Messpunkten den Boden vibrieren und erzeugten Wellen, die von den verschiedenen Gesteinsschichten reflektiert und zurück an die Oberfläche gesandt wurden.