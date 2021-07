Zwei Bahnhöfe im Emmental – Als Bürger die Weichen stellten Der heutige Standort des Bahnhofs Hasle-Rüegsau ist auf ein Initiativkomitee zurückzuführen. Auch in Eggiwil wurde einst ein Bahnhofsgebäude errichtet– doch Schienen wurden nie verlegt. Jacqueline Graber

Die beiden Gemeinden Hasle und Rüegsau erwarben Aktien der Emmentalbahn-Gesellschaft. Der Kauf war jedoch an die Bedingung geknüpft, dass der Bahnhof Hasle-Rüegsau heissen müsse. Foto: Christian Pfander

Es gibt die Gemeinde Hasle und die Gemeinde Rüegsau, beide haben ihr eigenes Dorfzentrum. Doch viele sprechen von Hasle-Rüegsau, wenn sie den Ort zwischen Burgdorf und Lützelflüh meinen. «Doch einzig der Bahnhof und die Post heissen Hasle-Rüegsau», sagt Lokalhistoriker Andreas Mathys. Er weiss auch, wie es so weit kam. Doch dazu später.

Am 11. Mai 1881 fuhr erstmals eine Dampflokomotive der Emmentalbahn mit angehängten Wagen von Burgdorf nach Langnau. Es war ein Fest für die Bevölkerung – und auch die Leute aus Hasle waren an diesem Tag auf den Beinen und feierten ihren Bahnhof. «Der Anschluss an das Eisenbahnnetz bedeutete für die Bevölkerung mehr Mobilität. Von Vorteil war es auch für die ortsansässigen Unternehmen», so Mathys.